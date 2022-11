'Sette spose per sette fratelli' al Giovanni da Udine

Il grande musical è in arrivo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Ad aprire la serie di appuntamenti dedicati a questo genere sempre amatissimo del pubblico sarà, venerdì 2 dicembre (ore 20.45) Sette spose per sette fratelli. Con la regia e le coreografie di Lucio Cannito, lo spettacolo vede Diana Del Bufalo e Baz capitanare una freschissima compagnia di 22 ballerini, cantanti e attori, fra scenografie accattivanti e meravigliosi costumi progettati e creati secondo i canoni estetici e spettacolari di Broadway e del West End.

Oregon, 1850. In una fattoria sperduta fra le montagne vivono i sette fratelli Pontipee. Per Adamo, il primo della nutrita schiera, è giunto il momento di trovare moglie: giusto il tempo di conoscere Milly, la cameriera della locanda del villaggio, ed ecco che scatta il colpo di fulmine e il matrimonio diventa realtà! Una volta entrata nella nuova casa, però, la ragazza scopre suo malgrado di doversi occupare non soltanto del marito ma anche dei suoi rozzi, inselvatichiti fratelli. L’unico modo per “sistemarli” sarà… accasarli tutti! Impossibile resistere a questo coloratissimo musical che s’ispira al celebre omonimo capolavoro hollywoodiano prodotto da MGM e diretto da Stanley Donen, ma con uno sguardo al mondo ironico dei western di Quentin Tarantino.

L’imponente impianto scenografico è firmato da Italo Grassi. Costumi Silvia Aymonino, direzione musicale Peppe Vessicchio, produzione FDF Entertainment Roma con City Musical e Art Village.

Dopo la prima venerdì 2, lo spettacolo è in programma sabato 3 dicembre alle 20.45 e domenica 4 alle 17.

La biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine in via Trento 4 a Udine è aperta dal martedì al sabato dalle 16 alle 19 (chiusa nei giorni festivi e i lunedì). Venerdì 2 e sabato 3 dicembre sportelli aperti dalle 16 fino all’inizio dello spettacolo. Domenica 4 dicembre dalle 15.30 fino all’inizio dello spettacolo. Acquisti online su vivaticket.it.