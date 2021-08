'Shakespeare in the Park' torna in scena dal 6 agosto

Importanti comunicazioni rispetto alla programmazione delle repliche dello “Shakespeare in The Park”, produzione del Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia in scena fino all’8 agosto in collaborazione con il Museo Storico del Castello e il Parco di Miramare.



Innanzitutto va segnalato che per permettere un evento istituzionale in programma a Miramare è stata annullata la replica di mercoledì 4 agosto di “Shakespeare in the Park”. Non ci sarà dunque attività teatrale nel parco né il 4 né il 5 agosto prossimi.



Le recite riprenderanno regolarmente venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 agosto alle 19.30.



Si ricorda che dal 6 agosto 2021 l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass).

La norma pertanto si applica anche agli spettacoli in programma il 6 - 7 - 8 agosto al Parco di Miramare. La certificazione dovrà dunque essere esibita all’ingresso assieme a un documento di identità. Chi ne fosse sprovvisto potrà chiedere il rimborso del biglietto entro domenica 8 agosto.



“Shakespeare in the Park” a cura di Paolo Valerio e recitato dagli attori di riferimento del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia si avvia al tramonto, accompagnato dal gorgoglio delle fontane e dalle melodie di un’arpa, e si sviluppa fino allo svanire della luce. Il pubblico si muove negli spazi interni al Castello che in quelli esterni del Parco, dove in punti suggestivi ascolta versi poetici, dialoghi teatrali, monologhi celeberrimi e assiste momenti coreografici e musicali, tutti legati alla produzione shakespeariana.In costume elisabettiano gli attori conducono gli spettatori attraverso un itinerario incantato e affascinante nella drammaturgia e nella bellezza della natura e dell’architettura.Gli ultimi biglietti in vendita si possono trovare al Parco di Miramare ogni giorno dalle 16, alla Biglietteria del Politeama Rossetti e nei consueti punti vendita del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e naturalmente online su www.ilrossetti.it. È consigliato l’acquisto in prevendita.