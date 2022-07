Va in scena a Miramare a partire da martedì 19 e replica fino al 31 luglio la nuova edizione di “Shakespeare in the Park” che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia produce in collaborazione con il Museo Storico del Castello e del Parco di Miramare. Lo spettacolo itinerante, a cura di Paolo Valerio, è composto da una serie di scene tratte da opere shakespeariane, momenti musicali e coreografici perfettamente incastonati nella bellezza del Parco e del Castello. Moltissime le scene nuove rispetto l’applaudita edizione della scorsa estate.

Giulietta si affaccia al balcone del Castello di Miramare, e il rumore della risacca accompagna fino a lei la palpitante dichiarazione d’amore del suo Romeo; Amleto istruisce i comici che vengono a far visita al suo castello, nel piazzale davanti alla fontana; nella sala del trono ci si emoziona con i toccanti sonetti di Shakespeare, recitati anche in inglese, mentre Emilia - nell’antico gazebo sulla baia - ragiona del destino di Desdemona e Otello…

Immaginando di dover incastonare i versi poetici o i personaggi del teatro shakespeariano in un ambiente adeguato, la sontuosa e ricercata armonia e gli scorci selvaggi del Parco di Miramare parlano di una natura bella e misteriosa, evocatrice ed emozionante, così affine a certi temi della produzione di Shakespeare. E non sembra un caso che Massimiliano d’Asburgo - il creatore di questo romantico luogo (uno dei più visitati e iconici del Friuli Venezia Giulia) - vi avesse in qualche modo già incluso il grande autore inglese, il cui busto si trova nella biblioteca del castello costruito a picco sul mare.

Dopo il grande successo dell’estate 2021 - quando le repliche hanno segnato costanti sold out - ritorna anche nella nuova edizione della rassegna “Il Rossetti a Miramare: in una notte così…” lo spettacolo “Shakespeare in the Park” a cura di Paolo Valerio, il direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, che lo produce lo spettacolo e realizza la rassegna estiva in collaborazione con il Museo Storico del Castello e del Parco di Miramare.

Lo spettacolo ritorna nel parco ricalcando la stessa formula itinerante dello scorso anno - una successione di scene shakespeariane, momenti musicali e coreografici incastonati nei suggestivi scorci cel Parco - ma propone contenuti rinnovati, con nuove scene e sonetti tratti dall’opera di Shakespeare, nuovi personaggi che attendono gli spettatori, abbigliati in sontuosi costumi d’epoca, in luoghi di vero incanto.

Le repliche si succederanno dal 19 al 31 luglio, con inizio alle 19.30, per sfruttare appieno la magia delle luci del tramonto, un momento di grande suggestione che i visitatori normalmente non hanno modo di conoscere, dato che le visite al Parco non sono consentite in orario serale.

L’evento teatrale si avvia accompagnato dal gorgoglio delle fontane e dalle melodie di un’arpa e di un violino, e si sviluppa fino allo svanire della luce, in modo da permettere al pubblico di muoversi senza difficoltà sia negli spazi interni al Castello che in quelli esterni.

Gli spettatori, divisi in gruppi, saranno accolti e accompagnati nei rispettivi itinerari da giovani attori in costume, che li faranno entrare nella dimensione e nel mondo di Shakespeare, oltre a fornire loro notizie e suggestioni legate al luogo in cui lo spettacolo si svolge.

Sul cammino potranno ascoltare parti dell’“Amleto” (nella Rotonda di Napoleone la celebre scena dei becchini interpretata da Emanuele Fortunati, e sul piazzale davanti alla fontana quella dei comici con Francesco Migliaccio), nel gazebo sulla baia di Grignano incontreranno Emilia dall’”Otello” (Ester Galazzi), nella Sala del Trono ascolteranno i pensieri di Angelo da “Misura per Misura” ed alcuni sonetti (Andrea Germani). Il portiere di “Macbeth” (Riccardo Maranzana) sorprenderà gli spettatori apparendo davanti alle antiche serre, Jacopo Morra e Zoe Pernici commuoveranno giurandosi amore in “Romeo e Giulietta”, nella terrazza sul mare, e Maria Grazia Plos, nel parterre del giardino all’italiana, incarnerà il ruvido e impetuoso affetto della nutrice di Giulietta.

Lo spettacolo è incluso nella rassegna “Il Rossetti a Miramare. In una notte così” realizzata dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia con la collaborazione del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare.

Biglietti in vendita al Parco di Miramare ogni giorno dalle 16, alla Biglietteria del Politeama Rossetti e nei consueti punti vendita del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e naturalmente online su www.ilrossetti.it. È molto consigliato l’acquisto in prevendita.