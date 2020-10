'Shoes u glavo…' con i comici Boris Devetak, Gašper Bergant, Žan Papič e Dominik Vodopivec

Lunedì 19 ottobre 2020 alle ore 20.00 presso il Kulturni dom di Gorizia (via Brass, 20), nell’ambito della diciassettesima edizione del Festival trilingue di teatro comico “Komigo 2020”, si terrà lo spettacolo in lingua slovena “Shoes u glavo…” (Colpo in testa…), prodotto dall’agenzia “D Brus braders”, dal Kosovelov dom Sežana e dal “T.I.P. Teater”, per la regia di Boris Kobal. Sul palco si presenteranno i comici Boris Devetak, Gašper Bergant, Žan Papič e Dominik Vodopivec.



Presso la segreteria del Kulturni dom di Gorizia (tel. 0481 33288 – info@kulturnidom.it) è in corso la prevendita dei biglietti (obbligatoria la prenotazione – posti limitati a 134). Prezzi biglietti: interi 15,00 € e ridotti 10,00 € (studenti, pensionati e disoccupati).



I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.