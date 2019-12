'Sicilian Ghost Story' per la rassegna 'Libera Tutti'

Terzo appuntamento del cineforum "LIBERA Tutti" proposto dal coordinamento provinciale di Libera. Sei film del cinema italiano che raccontano, anche con linguaggi diversi, la mafia, la voglia di reagire alla mafia e la voglia di combatterla. Sei appuntamenti in sei luoghi diversi del nostro territorio provinciale.



Venerdì 13 dicembre, alle 20.30, nella Sala Polifunzionale di Sagrado, in

via Dante 19, proiezione di 'Sicilian Ghost Story'.



Luna, una ragazzina siciliana con la passione per il disegno, frequenta un compagno di classe, Giuseppe, contro il volere dei suoi genitori, soprattutto della rigida madre che viene dalla Svizzera, perché il padre di lui è coinvolto con la malavita. Giuseppe porta lo stesso nome di Giuseppe Di Matteo e come lui scompare misteriosamente, al termine di un pomeriggio passato insieme a Luna. Lei non si dà pace, entrando in conflitto sia con la famiglia, sia con i compagni di classe e nel crescendo drammatico del film anche con la migliore amica. La certezza che Giuseppe si possa salvare le viene dai suoi strani sogni e da un terribile evento, in cui quasi annega in un lago e le sembra di ritrovare il ragazzo in una sorta di antro subacqueo. La realtà però è assai meno magica e molto più terribile.



Il film è stato premiato per la miglior sceneggiatura ai Nastri d'Argento 2017 e al David di Donatello nel 2018.

L'incontro è organizzato con il patrocinio del comune di Sagrado.



Il cineforum vuole essere un'occasione per riflettere assieme.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito.

I prossimi appuntamenti in programma:

- venerdì 24 gennaio 20.30, verrà proiettata presso la Sala Civica di Romans d’Isonzo il film “Alla luce del sole”;

- venerdì 21 febbraio alle 20.30 sarà presso Sala Delbianco a Staranzano il film "Fortapasc";

- venerdì 13 marzo alle 20.30, si svolgerà nella Sala Consiliare di Turriaco con il film “In punta di piedi”.