'Sicuramente Bugiardi' sul palco del Bobbio di Trieste

Lunedì 11 aprile, alle 17.30 al Teatro Bobbio di Trieste, è in programma il nuovo e ultimo appuntamento di questa stagione di "Teatro a Leggio" degli Amici della Contrada. Ad essere portato in scena questa volta sarà "Sicuramente Bugiardi" di Alan Ayckbourn, per la regia di Elke Burul, con Ariella Reggio, Francesco Godina, Giovanni Boni ed Enza De Rose (nella foto).



In questo testo decisamente "british" si snodano le vicende di Ginny e Greg, una giovane coppia londinese che si ritrova a casa di Philip e Sheila presentati come i genitori di lei. Peccato che Philip, decisamente oltre la mezza età, è stato in realtà l’amante di Ginny.



"Sinceramente bugiardi - spiega la regista Elke Burul, che si è occupata anche dell'adattamento del testo - è una commedia della gelosia in puro stile anglosassone, che Alan Ayckbourn tratteggia magistralmente con lo stile tagliente ma leggero che lo contraddistingue. Una girandola di equivoci che svelano le debolezze e le ingenuità dei personaggi alle prese con battute sagaci e sincere incomprensioni, in cui le verità aleggiano su amabili conversazioni senza mai voler precipitare nello scontro. Niente che non si possa sciogliere in una tazza di thè....".



Tutte le informazioni sulla pagina dedicata all’Associazione sul sito su www.contrada.it