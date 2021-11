'Signorine in trans' al Kulturni Dom

Due sorelle orfane, un po’ “datate” e rigorosamente single, Ida e Ada, vivono a Castellammare di Stabia, ma vengono separate dalla morte di Ida. L’evento causa un forte disorientamento nella vita di Ada, gran pasticciona e sognatrice. Neppure il napoletano Gianni, vicino di casa e amico delle sorelle nonché “signorina” nell’animo, riesce a gestire l’incapacità di Ada per cui, vista la situazione e grazie ad un permesso speciale dall’al di là, Ida torna in terra per soccorrere la sorella in gravi difficoltà economiche e di vita. Ma l’aiuto fondamentale verrà da Massimo, seducente personaggio avulso dal proprio tempo che come un vero eroe risolverà il caso con un finale sorprendente.



È questa la divertente vicenda al centro di “Signorine in trans”, spettacolo che andrà di scena sabato 13 novembre, alle 20.30, al goriziano Kulturni dom. L’appuntamento rientra nel 31.mo festival “Castello di Gorizia. Premio Francesco Macedonio”, organizzato dal Collettivo Terzo Teatro. La commedia è scritta da Cinzia Berni e Francesca Nunzi, mentre la regia è firmata da Nadia Bruno. La produzione si deve alla compagnia teatrale Maskere.



Si tratta di uno spettacolo in abbonamento e in concorso per il Premio Macedonio, ma la prevendita per i singoli biglietti è attiva alla libreria Leg di Gorizia (0481.33776) al prezzo di 12 euro per gli interi, 10 euro per i ridotti, 8 per i giovani, oltre che sul circuito Vivaticket.



Istituito quest’anno, il Premio Macedonio a un protagonista del mondo del palcoscenico è invece stato consegnato nei giorni scorsi ad Ariella Reggio, protagonista al Kulturni dom di un’applaudita e partecipata serata in suo onore.