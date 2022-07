'Sinistra Destra: pan e radicio o… par condicio?'

Con il mese di luglio si riapre il sipario en-plein-air di “Scenario d’Estate”, la rassegna del Piccolo Teatro città di Sacile che dopo l’applaudito “prologo” dedicato a Canova e al Neoclassicismo, con l’Accademia Italiana della Cucina, avvia gli appuntamenti in palcoscenico, in sinergia con la programmazione estiva del Comune di Sacile e grazie al sostegno della Fondazione Friuli.

Sarà anche quest’anno la Corte di Palazzo Ragazzoni a ospitare le serate teatrali del calendario cittadino, che partono giovedì 7 luglio con una serata scoppiettante, grazie alla vivacità del dialetto triestino. Sarà infatti il Gruppo Teatrale la Barcaccia di Trieste ad inaugurare la stagione, con la commedia “Destra Sinistra: pan e radicio o… par condicio?”, ultimissima produzione della Compagnia, scritta e diretta con la consueta vis comica da Giorgio Fortuna.

La storia vede al centro due famiglie vicine di casa, i Falisca e i Calmeti, che, politicamente parlando, non sono proprio sulla stessa “lunghezza d’onda”. Pepi Falisca infatti è un nostalgico di destra, mentre Gigi Calmeti è un rivoluzionario di sinistra. Inutile dire che lo scontro verbale è sempre dietro l’angolo, con grande “gioia” dei rispettivi familiari - mogli, figli e nonni - in un’allegra baraonda nella quale si inserisce, spesso a sproposito, anche un portinaio tuttofare. Tuttavia, quando un bel giorno Cupido ci mette lo zampino, non c’è più colore che tenga e allora... non resta che la “par condicio”!

Inizio spettacolo alle 21.15 – in caso di maltempo, al Teatro Ruffo.

Ingresso unico 5 euro, gratuito per i ragazzi fino a 12 anni (biglietteria sul posto senza prenotazione, posti liberi).