'Solidarietà e Ripresa', il concerto dei musicisti friulani

Andrea Pegoraro, Francesco Zanelli, Clara Danelon e Marco Locatelli, gli Absolute Five, The Black Cars e Bagliori di Luce, sono i nomi e soprattutto le voci dei cantanti e delle band di riferimento che sabato 16 maggio, a partire dalle ore 21, si esibiranno dal palco dell’Antico Teatro “G.G. Arrigoni” di San Vito al Tagliamento per un evento musicale unico nel suo genere: sarà il concerto “Solidarietà e Ripartenza” che vedrà protagonisti alcuni artisti che si uniranno in uno spettacolo pensato per lanciare un messaggio di speranza.



L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento, in collaborazione con Massimo Pasut e con il Punto IAT (Informazione e Accoglienza Turistica), per celebrare e sostenere il ritorno alla normalità dopo settimane di “reclusione” a causa dell’emergenza Covid-19. Sarà un concerto “virtuale” che si svolgerà con una formula nuova: in un teatro svuotato dal pubblico, ogni musicista, a turno, in sicurezza, canterà e suonerà singolarmente o con la propria band di supporto, mentre il pubblico da casa potrà assistere al concerto live. L’utente potrà utilizzare il proprio smartphone o dalla smart tv collegandosi alla pagina Facebook “IAT SAN VITO” a partire dalle 21. In teatro si rispetteranno le regole di lontananza e non si potranno così fare duetti. Ma protagonista sarà la musica in quello che vuole essere un messaggio di rilancio alla normalità che partirà da San Vito al Tagliamento per raggiungere virtualmente tutto il mondo.



“Riteniamo che la musica possa essere la miglior medicina, il filo conduttore in grado di stabilire un contatto emotivo e generare forte consapevolezza nell’intera collettività - afferma il Sindaco-. Abbiamo pensato alla musica come lingua universale per lanciare un messaggio di speranza attraverso un concerto online da dedicare a tutti, a partire dagli operatori sanitari in prima linea ogni giorno nella lotta al Coronavirus e a tutti gli ammalati e ai loro cari che soffrono a causa di questa terribile malattia. Ma è soprattutto l’occasione dedicata a tutte le persone che si stanno preparando alla fase di rilancio, di ripartenza che coincide con la Fase 2, per dare forza e coraggio. L’obiettivo da una parte è quello di lenire il dolore e le paure lasciando parlare la musica, dall’altra per inviare un messaggio di fiducia”. E non è un caso che il titolo della serata - “Solidarietà e Ripresa” - coincida con il nome che l’Amministrazione comunale ha indicato il Fondo creato per aiutare cittadini e attività commerciali di San Vito al Tagliamento.Fondo che ha già ricevuto il via libera dalla Giunta comunale e dotato di 735 mila euro che sarà applicato per sostenere economicamente un piano di misure straordinarie nella cittadina, di cui anche la trasmissione Tg3 Fuori TG, il rotocalco nazionale di Rai3 a cura della giornalista Mariella Venditti, se ne è occupato in questi giorni con l’intervento in diretta del Sindaco Di Bisceglie a spiegare quanto si sta facendo a San Vito al Tagliamento.Tornando al concerto di sabato sera, gli artisti si esibiranno a rotazione. La scaletta delle esibizioni è coperta dal massimo riserbo per fare una sorpresa al pubblico che si collegherà live, ma qualche anticipazione è trapelata: ad aprire le esibizioni sarà il cantante Francesco Zanelli con il brano “Piazza Grande” di Lucio Dalla, mentre a chiudere la scaletta sarà Andrea Pegoraro con un brano di Sergio Endrigo. Il concerto durerà circa 50 minuti e sarà aperto dal saluto del Sindaco.