'Solo una vecchia mansarda' in scena a Pordenone

Riprende domenica 9 gennaio, dopo la pausa natalizia, la Rassegna regionale di teatro popolare, iniziativa culturale organizzata dal Comitato provinciale della Fita di Pordenone in collaborazione con il Gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco, con il sostegno di Comune del Pordenone e con il contributo di Edr Pordenone e Friulovest Banca di Credito Cooperativo. Alle 16, si ritorna finalmente nell’Auditorium Concordia, a Pordenone (ingresso 5 euro, prezzo invariato), dove il Gruppo Teatro e Musica “Parole Note” di Roveredo in Piano (Pordenone) porterà in scena la commedia in italiano “Solo una vecchia mansarda”, di Valerio Di Piramo

(regia di Alessandro Gennaro).



La 22.a Rassegna regionale di teatro popolare riceve il sostegno della Fondazione Friuli che continua a credere e a sostenere il progetto culturale della Fita di Pordenone, da oltre 20 anni in prima linea nella promozione e nella valorizzazione del teatro amatoriale.



LA TRAMA. Il Conte Cesare e il suo servo Ettore, entrambi trapassati, vivono l’eternità nella mansarda di un vecchio castello, gestito dall’anziana governante. Andato in eredità al nipote del conte Ugo, il maniero dovrà subire dei restauri voluti dalla giovane e procace Franca, moglie di quest’ultimo, affiancata da sua sorella Carla. Le due donne giovani e belle, provocano il riaccendersi dei sensi, ormai sopiti da tre secoli, dei due fantasmi che in un susseguirsi di situazioni paradossali finiranno col dover cambiare il proprio stile di…vita!