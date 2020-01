'Sorry, we missed you’ di Ken Loach a Cormons

Prosegue la rassegna CircuitoCinema che a.ArtistiAssociati propone in collaborazione a Visioni d’Insieme grazie al sostegno della Regione Fvg: il lunedì sera, al Teatro Comunale di Cormons, le proiezioni saranno uniche, alle 21.



Lunedì 27 gennaio la rassegna proporrà ‘Sorry, we missed you’ di Ken Loach. La trama: Ricky, Abby e i loro due figli, l'undicenne Liza Jane e il liceale Sebastian, vivono a Newcastle e sono una famiglia unita. Ricky è stato occupato in diversi mestieri mentre Abby fa assistenza domiciliare a persone anziane e disabili. Nonostante lavorino duro entrambi si rendono conto che non potranno mai avere una casa di loro proprietà. Giunge allora quella che Ricky vede come l'occasione per realizzare i sogni familiari. Se Abby vende la sua auto sarà possibile acquistare un furgone che permetta a lui di diventare un trasportatore freelance con un sensibile incremento nei guadagni. Non tutto però è come sembra.



La rassegna proseguirà il 3 febbraio con ‘Hammamet’ di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino, il 10 febbraio con ‘Piccole donne’ di Greta Gerwing, il 17 febbraio con ‘Richard Jewell’ di Clint Eastwood ed il 24 febbraio con ‘La ragazza d’autunno’ di Kantemir Balagov.