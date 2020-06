'Sotto al cielo di San Giacomo 2020' all'ex lavatoio di Trieste

All'ex lavatoio di Trieste, in via San Giacomo in Monte, il “Teatro incontro” in collaborazione con Amiscout presenta la settima edizione della Rassegna Teatrale 'Sotto il segno di San Giacomo'.

Venerdì 26 giugno andrà in scena lo spettacolo 'Cercando W'.

“Ma cosa cerca? Cosa scava?” V è una donna alla ricerca del suo pezzo mancante, un’importante tessera del mosaico che ridarebbe alla sua vita l’interezza che ha perduto, la preziosissima W. Ma cosa cerca V? Un nonno anarchico? Un fidanzato razionale? Un’amica del cuore? Un tenero coniglietto? Affidandosi al paradosso e all’ironia, a volte tagliente e dolorosa, V tenterà di ricostruire il puzzle della sua esistenza, ripercorrendo pazzamente, comicamente la sua vita e interrogandosi sulla società in cui vive, alla ricerca di W.

Lo spazio, nella messinscena di Teatro incontro, volutamente spoglio, viene riempito prepotentemente dal linguaggio fantasioso e ricco di immagini di Stefano Benni, che in modo dissacrante dà vita ad un testo che parla di attualità, della nostra società, del disagio di vivere, di relazioni umane, che non dà soluzioni o risposte, ma lascia allo spettatore il compito di rispondere ai seguenti interrogativi: esiste davvero un pezzo mancante? E se si, dobbiamo ricercarlo fuori o dentro di noi?



A teatro in sicurezza

- Nel rispetto delle regole in vigore sugli spettacoli dal vivo, il Lavatoio dispone di 44 posti a sedere (22 coppie di sedie per nuclei familiari o conviventi) e 6 sedie singole. Non sono ammessi spettatori in piedi. Si consiglia la prenotazione al numero di cellulare 3381167057 o via e-mail all'indirizzoL'accesso al Lavatoio deve avvenire in modo ordinato, rispettando la distanza di almeno un metro tra le persone. L'uso della mascherina è obbligatorio dall'ingresso al posto a sedere e quando ci si alza.. È a disposizione del pubblico gel disinfettante per le mani. Non è ammesso consumare cibi, bevande e fumare nel sito. In caso di maltempo controllare se lo spettacolo si terrà comunque telefonando alo sulla pagina Facebook di Teatro incontro.