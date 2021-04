'Sotto le stelle fredde' di Stefano Giacomuzzi

Torna eccezionalmente in streaming da lunedì 19 aprile su AdessoCinema - la piattaforma pensata e curata dal Visionario di Udine, Cinemazero di Pordenone e La Cineteca del Friuli in collaborazione con la Tucker Film - Sotto le stelle fredde, film in lingua friulana firmato da Stefano Giacomuzzi.



Presentato al Visionario in occasione di Suns Europe 2019, dov’era stato accolto con una proiezione sold out, il film ha continuato in questi mesi a riscuotere enorme successo (a settembre 2020 la vittoria ai Bei Young-Under 30, della 38/a edizione del Bellaria Film Festival) ed è proprio in questi giorni tra i film in programma al Bolzano Film Festival.



Girato tra le montagne della Carnia, dove Giacomuzzi ha trascorso molto tempo tra il 2015 e il 2016, un racconto sulla vita in montagna, per parlare dell’uomo, del suo rapporto con gli animali e con la natura, ma prima di tutto con il tempo.



Mettere le mani nella terra, sentire lo sporco sotto le unghie, l’erba che pizzica la pelle. Sentire l’alito di un animale, il caldo, sulla faccia. E ancora il sole freddo della montagna, la paura che incute un paesaggio, la desolazione. Sentire la solitudine e, soprattutto, lo scorrere del tempo…



Sotto le stelle fredde sarà disponibile al costo di €3.

AdessoCinema è la piattaforma online curata da Cinemazero di Pordenone, Visionario di Udine e Cineteca del Friuli con la collaborazione della Tucker Film. Il catalogo completo (quasi un centinaio di titoli, tra film e documentari, sia recenti sia d’epoca) è disponibile su www.adessocinema.it.