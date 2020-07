'Speriamo che sia femmina' a CinemaDivino

Giovedì 23 luglio secondo appuntamento della sesta edizione di CinemaDivino Friuli Venezia Giulia, organizzata da Cinemazero e Associazione Le Donne del vino FVG in collaborazione con Latteria di Aviano. Ca'Muliner, ad Azzano Decimo, ospiterà l'evento, con una serata che unisce il buon vino del nostro territorio e il grande cinema d’autore.

Già a partire dalle 19.30 gli ospiti saranno accolti in una struttura dalle proposte molteplici, in un ambiente rilassante, immerso nel verde. Ca'Muliner, inoltre stuzzica anche l'appetito culturale, con la presenza di un mulino ad acqua funzionante dalla storia pluricentenaria. Dopo una degustazione di pregiati vini e una cena all’aperto, alle 21.30 sarà proiettato Speriamo che sia Femmina di Mario Monicelli, vincitore di tre Nastri d'Argento.

Nel bel casale di campagna del conte Leonardo vivono la moglie separata, la figlia minore, il vecchio zio e la nipote, figlia di un'attrice romana. La gestione della proprietà è affidata a un amministratore, teneramente legato all'ex moglie del conte. Un bel giorno Leonardo torna a casa per chiedere un prestito alla sua già dissanguata famiglia, ma muore in un incidente dopo aver assistito anche al ritorno della figlia maggiore. Dopo varie peripezie, nella fattoria rimarranno soltanto le donne; una delle quali è incinta. La prenotazione all’evento è obbligatoria, proprio per garantire una piacevole serata in armonia e in sicurezza.

Gli appuntamenti con CinemaDivino proseguiranno poi martedì 28 luglio a Villa Luppis (recupero speciale dell'evento del 16 luglio, rinviato a causa maltempo) con Amarcord di Federico Fellini, giovedì 30 luglio a Cantina Modeano con Il Marchese del Grillo, martedì 04 agosto alle Tenute Tomasella con 8 e ½ per concludersi giovedì 6 agosto all’azienda agricola Pitars con Lo sceicco Bianco.