'Stasera a Concerto' alla Fazioli Concert Hall con Vadym Kholodenko

Il secondo appuntamento di 'Stasera a Concerto' alla Fazioli Concert Hall vedrà come ospite venerdì 28 gennaio, alle 19, Vadym Kholodenko, artista elogiato per il suo "mondo interiore ricco ed eloquente" considerato un autentico 'gigante della tastiera' sin dalla vittoria nel 2013 dell'ambita medaglia d'oro e di tutti i premi speciali al Concorso Van Cliburn di Fort Worth, Texas. Roberto Calabretto introdurrà il programma dell'acclamato pianista ucraino, ancor più seguito in Italia dopo il recente debutto con l'Orchestra della RAI di Torino, che oltre a offrire pagine di Tchaikovsky di rara esecuzione si concentrerà su parafrasi di List da Verdi, Beethoven e Mozart.

Da lunedì 17 gennaio sarà possibile l'acquisto online sul portale dedicato.