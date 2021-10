'Stravinsky’s Love' inaugura la stagione del Verdi di Pordenone

Evento inaugurale d’eccezione per l’apertura ufficiale della nuova Stagione del Teatro Verdi di Pordenone. Venerdì 15 ottobre, il sipario si alza su un’esclusiva assoluta nel segno della grande musica dal vivo e di straordinari interpreti della danza internazionale: alle 20.30 di scena il concerto-balletto “Stravinsky’s Love” a cura di Daniele Cipriani con la consulenza musicale di Gastón Fournier-Facio, un appassionato omaggio a Igor Stravinsky (1882-1971), nel 50 anniversario della sua morte, e all’amore viscerale del grande compositore russo per la danza.



Lo spettacolo reinterpreta schegge folgoranti dei lavori di Stravinsky con brani tratti da alcuni tra i suoi più famosi balletti come Pulcinella, L’Histoire du soldat, Petrushka. L’uccello di fuoco, Apollo: per questi ultimi due, il pubblico potrà ascoltare le incisioni storiche dirette dallo stesso Stravinsky. Sul palco una serie di stelle della danza mondiale come Sergio Bernal (già Balletto Nazionale di Spagna), Davide Dato (Opera di Vienna), Ana Sofia Scheller (New York City Ballet), Mattia Tortora e Susanna Elviretti (Compagnia Cipriani). La sceneggiatura dello spettacolo è firmata da Vittorio Sabadin e si basa su scritti del compositore stesso. Narratore in scena - che nei panni di Stravinskij guida lo spettatore in questo viaggio imperdibile, rievocando momenti della sua vita, ricordi e aneddoti - è il grande Vladimir Derevianko, già primo ballerino del Bolshoi di Mosca, vero e proprio mito della danza classica maschile tra gli anni Ottanta e Novanta. Evento di danza d’eccezione ma anche straodinario momento musicale, con l’imperdibile occasione di ascoltare al pianoforte una delle interpreti più quotate e apprezzate del momento, Beatrice Rana, che ha scosso il mondo della musica classica internazionale, suscitando ammirazione e interesse da parte sale concertistiche, direttori, critici e pubblico di tutto il mondo. La pianista – che ha debuttato come solista in orchestra all'età di nove anni e si è diplomata in pianoforte sotto la guida di Benedetto Lupo – sarà affiancata dal pianista Massimo Spada e dalla violinista olandese Simone Lamsma. Un'attenzione particolare nel balletto è riservata ai costumi, a firma di Anna Biagiotti che riprende alcune ricostruzioni dai disegni originali di Léon Bakst e Pablo Picasso La consulenza per la regia è di Annamaria Bruzzese. Lo spettacolo è stato protagonista di uno sfolgorante tour estivo in alcuni tra i più prestigiosi festival del nostro Paese, oltre che al centro di un importante evento televisivo, e viene riproposto a Pordenone in esclusiva assoluta per la prima alzata di sipario di questa nuova, attesissima Stagione. Tutte le informazioni sul sito teatroverdipordenone.it e in biglietteria (0434 247624).