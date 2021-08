'Supernova' con Colin Firth e Stanley Tucci al cinema

Lunedì 30 agosto alle 21.15 in anteprima sul grande schermo all'aperto del giardino Loris Fortuna di piazza I Maggio SUPERNOVA, struggente storia d'amore con protagonisti Colin Firth e Stanley Tucci. Diretto da Harry Macqueen, il film indaga sul significato dell'amore di fronte alle avversità.



Sam e Tusker, partner da 20 anni, viaggiano attraverso l'Inghilterra a bordo del loro vecchio camper per far visita agli amici, rivedere i famigliari e ritrovare i luoghi del loro passato. Da quando due anni prima a Tusker è stato diagnosticato l'insorgere della demenza, il tempo insieme è sempre più prezioso. Con il progredire del loro viaggio insieme, le idee di ciascuno circa il loro futuro comune iniziano a entrare in rotta di collisione. Dei segreti vengono svelati, dei progetti personali vengono alla luce e il loro reciproco amore verrà messo alla prova come mai fino a quel momento. In ultima analisi, saranno chiamati ad affrontare la questione fondamentale di cosa voglia dire amarsi di fronte alla irreparabile malattia di Tusker...



Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che per accedere al Visionario, al cinema all’aperto presso il giardino Loris Fortuna e alla Mediateca Mario Quargnolo è necessario mostrare il Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).