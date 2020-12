'Supporto a teatro amatoriale, folclore, cori e bande locali'

“La crisi economica dovuta all’emergenza pandemica ha duramente colpito anche il comparto della cultura del Friuli Venezia Giulia, per questo ho ritenuto di presentare un emendamento per prevedere un ulteriore stanziamento di 150.00,00 euro per ciascuna della annualità 2021, 2022 e 2023 rispetto a quanto già previsto per supportare lo sviluppo e la regolare attività dei soggetti riconosciuti di rilevanza regionale e dei soggetti ai medesimi affiliati ai fini del sostegno del teatro amatoriale, del folclore, dei cori e ldelle bande”.

o annuncia il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Mauro Bordin, che aggiunge: “Esprimo piena soddisfazione per la sensibilità che l'Aula con il voto unanime ha dimostrato nei confronti di un comparto che, oltre a tantissimi volontari e appassionati, dà lavoro e occupazione a centinaia di professionisti”.

“Ho ritenuto corretto che nel prossimo triennio ci fossero a bilancio ulteriori 450.000,00 euro rispetto a quanto già stanziato, si tratta di un segnale di vicinanza a un settore che sta vivendo una profondissima crisi e che, per quanto di nostra possibilità, intendiamo sostenere e valorizzare” conclude la nota del capogruppo della Lega, Mauro Bordin.