'Svegliati pesciolino' in scena per Komigo Baby

Domenica 17 ottobre, alle ore 11.00, al Kulturni dom di Gorizia si terrà il primo appuntamento della rassegna teatrale per bambini “Komigo baby 2021/22 – A teatro con mamma e papà”. L’appuntamento porta in scena lo spettacolo in lingua slovena prodotto dalla compagnia “Talija” di Ljubljana (Slo), “Zbudi se ribica” (Svegliati pesciolino), di e con Barbara Vidovič.



La rassegna “Komigo baby” è pensata per tutta la famiglia grazie ad un linguaggio semplice ma ricco di significati (fantasia, buoni sentimenti, insegnamenti, valori positivi ecc.) ed è promossa dal Kulturni dom di Gorizia, in collaborazione con la ZSKD (Unione circoli culturali sloveni), la cooperativa culturale Maja, con il patrocinio della Regione FVG, SKGZ (Unione culturale economica slovena) e l'Ufficio del Governo Sloveno per gli Sloveni nel Mondo.



Ingresso: bambini € 5,00; accompagnatori, fratelli e sorelle € 3,00. Per informazioni e prenotazioni: Kulturni dom di Gorizia – tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it, web www.kulturnidom.it.



I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.