'Tarzan ragazzo selvaggio' apre la rassegna Teatro Bambino

Riprende al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dopo due anni di fermo a causa della pandemia, la fortunatissima rassegna di spettacoli “Teatro Bambino”. Ad aprire la serie sarà, domenica 20 febbraio con inizio alle ore 17.00, una storia di coraggio e avventura per bambini dagli 8 anni, liberamente ispirato al romanzo di Edgar Rice Burroughs: Tarzan ragazzo selvaggio di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia.



“Esistono pochi casi reali di bambini cresciuti da soli nella natura o allevati dagli animali - spiegano gli autori -. È accaduto che siano stati cresciuti da lupi, cani, scimmie, animali della savana. Le loro storie si perdono nel tempo tra cronaca e leggenda, tra sogno e realtà, ma qui abbiamo il dono del teatro che fa esistere per un’ora, nel rito antico e carnale del racconto, del corpo dell’attore e del respiro del pubblico, la storia un bambino rimasto orfano nella foresta del Congo e cresciuto volando da un albero all’altro come le scimmie. Tarzan era lo strano verso che facevano le scimmie per chiamarlo o indicarlo. Che nella loro lingua, perché ogni animale ha una sua lingua e un suo canto, voleva dire pelle bianca. Questo spettacolo, nato durante la più importante crisi sanitaria e ambientale del nostro tempo, racconta la sua storia senza nessuna concessione alle promesse degli adulti e del progresso. Con il più grande amore per il mistero intoccabile della crescita, dell’umano e della nostra Terra.”



Dopo oltre dieci anni di ricerca sul racconto della natura selvaggia e dopo l’indimenticabile Zanna Bianca (Premio Eolo 2019, Miglior Spettacolo), Francesco Niccolini e Luigi D’Elia tornano davanti ad un pubblico di ragazzi, un po’ più disincantati anche loro, ancora più realisti e con la testarda convinzione che tutti possano trovarsi insieme a vivere storie vere e selvagge senza nessuno sconto, senza paracadute e buonismi, senza compromessi.Teatro Bambino è una rassegna realizzata con la consulenza di teatroescuola - ERT Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. Fa parte del percorso teatrale Udine Città-Teatro per i bambini, che include Teatro Bambino del Teatro Nuovo Giovanni da Udine e ContattoTIG in famiglia, ideato da CSS Teatro stabile di innovazione del FVG.Udine città teatro per i bambini aderisce al progetto di affido culturale GET OUT promosso dall’Associazione Time for Africa. Chi desidera diventare affidatario culturale e accompagnare a teatro bambini che vivono situazioni di difficoltà può scrivere a info@timeforafrica.itLa rassegna Teatro Bambino continuerà domenica 13 marzo alle 17.00 con Cuore scritto, diretto e interpretato da Claudio Milani.BiglietteriaPosto unico € 6,00. Gli sportelli di via Trento 4 sono aperti dal martedì al sabato (escluso festivi) dalle 16.00 alle 19.00. Domenica 20 febbraio la biglietteria aprirà alle 15.30. Gli acquisti come di consueto possono essere gestiti anche online sul sito www.teatroudine.it o www.vivaticket.it.In ottemperanza alle più recenti disposizioni, per l’accesso in sala rimangono obbligatori il green pass rafforzato e l’utilizzo della mascherina ffp2.Tutti gli spazi del Teatro sono igienizzati e sanificati nel pieno rispetto delle linee guida della Normativa vigente anti Covid-19. Un impianto di nuova generazione preleva continuamente aria dall’esterno garantendone il ricambio completo in sala ogni 15 minuti. Il flusso verticale dell’aria dalla base di ogni poltrona verso il soffitto impedisce ad ogni spettatore di entrare in contatto con l’aria respirata dal proprio vicino. L’efficacia contro SARS-COV-2 della tecnologia utilizzata è stata certificata dall’Ospedale Sacco di Milano.