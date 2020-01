'The cave', il dramma della Siria candidato all'Oscar

Giovedì 23 gennaio ultimo appuntamento con Il Mese del documentario a Cinemazero. Alle 20.45 a chiudere l’evento annuale dedicato al grande cinema documentario contemporaneo, organizzato da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani The Cave, il film candidato agli Oscar come Miglior Documentario.



Il regista Feras Fayyad propone un documentario femminista sul lavoro epico di una dottoressa che ha salvato le vite delle vittime di un bombardamento in un ospedale sotterraneo in Siria.



The Cave si svolge interamente a Ghouta, un villaggio situato nella periferia di Damasco, conosciuto a livello mondiale per essere stato il luogo che nel 2013 ricevette il peggior attacco con armi chimiche registrato negli ultimi venticinque anni. Quando tutti i centri medici di Ghouta rimasero distrutti o inutilizzabili, i sopravvissuti ai bombardamenti operati dall'esercito di Bashar al-Assad, e dai loro alleati russi, iniziarono a costruire un nuovo ospedale sotterraneo che avrebbe collegato tutte le aree della città attraverso gallerie. Il documentario The Cave cattura la caotica vita quotidiana di medici, infermieri e pazienti che si ritrovano in quella gigantesca grotta post-apocalittica.