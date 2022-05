'The Jungle' continua il suo tour in Friuli

L'ultimo film documentario di Cristian Natoli, The Jungle, co-prodotto dalla goriziana Tesla Production e dalla società croata 4Film di Zagabria, continua il suo tour di presentazioni. Appuntamento giovedì 26 maggio al Cinema Visionario alle 20.30, con la moderazione di Luca Censabella.

Il film entra in punta di piedi in un progetto di teatro sociale che riguarda una piccola comunità di migranti, afghani e pakistani, arrivati a Gorizia attraverso la Rotta Balcanica, una delle principali vie di immigrazione in Europa. Il gruppo viene coinvolto nel progetto dall’attrice e regista Elisa Menon che, a poco a poco, costruirà uno spettacolo simbolico a partire dalle esperienze dei migranti.

La Rotta Balcanica è stata ancora poco raccontata dal cinema internazionale, per nulla da quello italiano: il film di Natoli è stato, quindi, il primo a entrare in un terreno che sappiamo essere spinoso, controverso e molto dibattuto.

The Jungle è stato possibile grazie, tra gli altri, al Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, alla Friuli Venezia Giulia Film Commission, alla Regione Friuli Venezia Giulia, Coop Alleanza 3.0, Fondazione Cassa di Risparmio Gorizia, Caritas Gorizia.

Dopo Udine il film sarà presentato il 6 giugno a Milano, al Cinema Mexico.