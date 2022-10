'The Living Paper Cartoon' alla Corte di Osoppo

Una vera Babilonia di musica, teatro e creatività. È “The Living Paper Cartoon”, il nuovo spettacolo di quel “genio dei costumi di carta” che è Ennio Marchetto, primo ospite, sabato 22 ottobre alle 20.45, della nuova stagione di Anà-Thema Teatro alla Corte di Osoppo.

Uno spettacolo, quello del comico, cabarettista e trasformista veneziano, che non ha confini e che nella sua tournée in giro per l'Italia, prima di approdare in prima regionale in Friuli Venezia Giulia, è stato già applaudito da un pubblico eterogeneo, dai più piccoli fino ai nonni.

Non è facile spiegare cosa esattamente succeda durante un suo spettacolo. I protagonisti sono dei costumi di carta che raffigurano grandi cantanti e personaggi italiani e stranieri. Dietro di questi dietro c’è lui, straordinario performer, a dar vita ai suoi costumi ripetendo movenze e tic caratteristici dei personaggi di volta in volta interpretati.

Ma The Living Paper Cartoon non è soltanto questo. Come per i più grandi trasformisti, la forza dello spettacolo consiste nella straordinaria velocità con cui Ennio Marchetto muove i costumi, li apre, aggiunge particolari disegnati e parrucche di carta, dando vita a una pièce unica nel suo genere.

Come già annunciato, la nuova stagione di Anà-Thema punta a coinvolgere quest'anno sempre più il pubblico giovanile. Ecco perché la fascia prevista per le scontistiche dei biglietti d'ingresso è stata ampliata arrivando a toccare i minori di 25 anni, così come gli over 65enni. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 3453146797 o 0432 1740499 o inviare una email all'indirizzo info@anathemateatro.com.