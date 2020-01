'The right tempo' inaugura Chamber Music

Le atmosfere intense e cosmopolite del Premio Trio di Trieste, con giovani Ensemble cameristici che provengono da tante latitudini del mondo, sono al centro della nuova produzione firmata da Chamber Music Trieste e diretta dal regista Davide Del Degan, il cortometraggio “The right tempo. Il tempo giusto”, che si proietta in anteprima al Teatro Miela mercoledì 29 gennaio (ore 20.30), in occasione del concerto inaugurale della Stagione Cameristica 2020, affidato al Trio Chagall.

«Il cortometraggio di Davide Del Degan – spiega Fedra Florit, direttore artistico di Chamber Musica – è il suggestivo racconto per immagini di un concorso Cameristico cult sulla scena mondiale: il Premio Trio di Trieste ha da poco festeggiato le sue prime 20 edizioni e nelle sequenze della produzione affiorano i momenti dell’attesa, le aspettative dei giovani musicisti, il loro desiderio di trovare un palcoscenico per esprimere quanto hanno maturato in molti anni di studi ed esercitazioni musicali. Il lavoro di Davide Del Degan, talento cinematografico sbocciato in questa città, restituisce pienamente l’atmosfera cosmopolita dell’evento, attraverso frammenti legati all’ultima edizione, con molti talentuosi protagonisti delle esibizioni andate in scena lo scorso settembre».

«Ho voluto raccontare i respiri, i silenzi e le tensioni che accompagnano i giovani artisti nell'affrontare un concorso e una giuria così importante: un passaggio che in soli tre giorni può cambiare le loro carriere», spiega Davide Del Degan, reduce dal successo del nuovo lavoro presentato i giorni scorsi al Trieste Film Festival. Il montaggio del cortometraggio è firmato da Marco Marchioli, riprese di Carlo Pacorini, Matteo Cracco, Jorge Muchut. Riprese Audio di Emiliano Gherlanz, microfonista Elia Zupin. L’ingresso all’evento dietro biglietto per il concerto, dettagli e aggiornamenti sul sito www.acmtrioditrieste.it. La Stagione 2020 dell’Associazione Chamber Music è sostenuta dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e da Mibact, Comune di Trieste, Iniziativa Centro – Europea, Generali, Banca Mediolanum, Itas Assicurazioni, Suono Vivo - Padova e Zoogami.