'The Secret' sullo schermo virtuale del Visionario

Da giovedì 28 gennaio sullo schermo virtuale del Visionario arriva THE SECRET – LE VERITÀ NASCOSTE, thriller emozionante che analizza in profondità le conseguenze della vendetta e della violenza.



Scampata agli orrori della II Guerra Mondiale, Maja (un’intensa Noomi Rapace) ha lasciato l’Europa e si è ricostruita una vita serena in una piccola cittadina americana, insieme a suo marito Lewis. La sua serenità va in frantumi quando, credendo di riconoscere un fischiettare familiare e un volto, si convince che il suo nuovo vicino sia la stessa persona che aveva sadicamente torturato lei e la sua famiglia di etnia rom in un campo di concentramento. Decide così di rapirlo, per farlo confessare e vendicarsi ... ma è veramente lui il suo carnefice?



Rimangono in programmazione nelle sale virtuali di Visionario e cinema Centrale Se questo è amore, docufilm che racconta l’impossibile e tragica storia d’amore tra una giovane ebrea prigioniera ad Auschwitz e un ufficiale delle SS; e La douleur, tratto dal romanzo autobiografico di Marguerite Duras e ambientato nella Francia occupata dai nazisti. E ancora Imprevisti digitali, commedia francese dolce-amara che racconta in modo ironico e pungente le assurdità che caratterizzano la deriva digitale della società moderna, Roubaix - Una Luce, intenso noir firmato da Arnaud Desplechin, e Padrenostro, ritratto bellissimo e straziante del rapporto padre-figlio con uno straordinario Pierfrancesco Favino!



Per maggiori informazioni sulla programmazione consultare www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Prevendita biglietti su https://bit.ly/Visio_streaming.



Una volta completato l’acquisto, verrà inviata una mail con il codice e il link per accedere alla sala virtuale.