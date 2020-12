'The time of her life' per la Giornata delle Persone con Disabilità

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità arriva sulla piattaforma streaming AdessoCinema The time of her life, bellissimo e toccante documentario firmato da Benedetto Parisi che racconta la storia di un amore enorme, quello tra una madre e una figlia.



Il film sarà disponibile da giovedì 3 dicembre a partire dalle ore 17.00 su www.adessocinema.it (costo 3 euro); lo stesso giorno alle ore 20.30 il regista sarà ospite in diretta streaming sulla pagina Facebook del Visionario e dialogherà con Giulia Cane (Visionario/Mediateca Mario Quargnolo).



Il documentario racconta la storia di Lesley McIntyre, fotografa inglese, e di sua figlia Molly, nata gravemente disabile e morta a soli 14 anni. E dell’impegno continuo di Lesley per far sì che Molly vivesse una vita il più normale possibile, anteponendo le esigenze della figlia anche al proprio lavoro e alla propria carriera. Ma con la gioia che nessuna altra esperienza avrebbe potuto darle. E senza alcun rimpianto per tutte le cose messe in secondo piano.



Il film ha ricevuto il primo premio al Festival del documentario Hai visto mai 2008, diretto da Luca Zingaretti, con la seguente motivazione: “È un piccolo film che racconta il dolore, la perdita, la memoria con dolce, profonda, straordinaria serenità e vitalità”.



Pensata e curata dal Visionario di Udine, Cinemazero di Pordenone e La Cineteca del Friuli in collaborazione con la Tucker Film, la piattaforma AdessoCinema ha un catalogo di oltre 60 film, fra titoli on demand e gratuiti disponibili in streaming. Il catalogo completo è disponibile su www.adessocinema.it.