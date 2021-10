'Titane' di Julia Ducourneau all'Ariston di Trieste

Il film vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes “Titane” (Francia/Belgio, 2021, 108’, VM18) di Julia Ducourneau, con protagonisti Vincent Lindon e Agathe Rousselle, candidato per la Francia agli Oscar, sarà in programma in versione originale sottotitolata al cinema Ariston martedì 19 e mercoledì 20 ottobre alle ore 18.30 e 21.00.



Alexia adora le automobili, sin da quando, bambina, un incidente le ha donato una placca di titanio nella testa. Facendola rinascere, gonfia di rabbia e amore represso che la trasformeranno in un essere ibrido e nuovo. Perché la metamorfosi si completi, dovrà scoprire la forza potente che muove le cose del mondo: l’essere umani. “Titane” è un vero manifesto della nostra contemporaneità fluida e del cinema del futuro, materia pulsante densa di risonanze. Un film unico, provocatorio, innovativo, che attraversa l’immaginario techno-rock-pop new pangender e ha stupito e trionfato al 74. Festival di Cannes vincendo la Palma d’oro.