'Tr…Uffa!' slitta a martedì 31

Raggiri e truffe, ogni giorno sentiamo parlare di nuovi stratagemmi per ingannare i malcapitati cittadini. Motivo per il quale il Comando di Polizia Locale di Monfalcone, nell’ambito del progetto “Città Sicura” e in collaborazione con l’Irss, ha deciso di portare sul palco alcuni di questi spiacevoli e fastidiosi episodi che saranno oggetto di un divertente spettacolo che, con il sorriso, cercherà in modo originale di mettere in guardia la popolazione.

'Tr…Uffa!!!', inizialmente in programma questa sera, andrà in scena martedì 31 agosto a partire dalle 20.45 sul palco allestito in piazzetta Unità a Monfalcone, con ingresso libero (necessario il Green Pass).

Lo spettacolo, alla sua prima rappresentazione, vedrà impegnato l’affermato duo comico “Trigeminus” i cui personaggi, alle prese con una serie di sfortunate avventure, con qualche aiutino, cercheranno di avere la meglio sugli astuti malviventi.