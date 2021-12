'Tre piani', al Visionario l’esclusivo backstage del film

Presentato e applaudito all’ultimo festival di Cannes, Tre piani è l'ultimo film di Nanni Moretti, che a settembre ha ufficialmente riaperto il cinema Centrale. E che torna in sala, da oggi giovedì 2 dicembre al Visionario, in occasione dell'arrivo sul grande schermo di Senza troppo recitare la follia, l’esclusivo backstage del film con uno speciale video-messaggio di Moretti pensato per tutti i “visionari” di Udine.



Come nasce un film di Nanni Moretti? Qual è la mappa del labirinto di idee, pensieri, intuizioni dietro ad una mente complessa ed affascinante come quella del maestro? Diretto dal regista Elio Di Pace, Senza troppo recitare la follia porta il pubblico dietro le quinte dell'ultimo lavoro del regista, amatissimo dal pubblico di Udine, città dove è stato spesso ospite negli anni passati.



Tratto dal libro di Eshkol Nevo, Tre piani è un viaggio teso e drammatico dentro “le vite degli altri”, che racconta le storie di tre famiglie che vivono nello stesso palazzo e affronta temi universali come la colpa, le conseguenze delle nostre scelte, la giustizia, la responsabilità dell’essere genitori. Accanto a Moretti, nel cast, troviamo anche Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Alba Rohrwacher e Adriano Giannini.



Sarà possibile vedere Senza troppo recitare la follia al prezzo speciale di €3, mentre chi volesse vedere (o rivedere) Tre piani potrà farlo a €5 (oppure €4 con la card Io sono Visionario).



Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l’acquisto dei biglietti consultare il sito www.visionario.movie. Ricordiamo che per accedere al cinema è necessario mostrare il Super Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).