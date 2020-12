'Tu che mi fai' su Vimeo

Da venerdì 11 dicembre, sulla piattaforma di video sharing Vimeo, sarà disponibile 'Tu che mi fai' prodotto dall’Accademia della Follia assieme al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia: lo spettacolo rende omaggio a Claudio Misculin che per molti anni è stato la guida di questo gruppo di “Matti di mestiere e Attori per vocazione” – come si autodefiniscono – nato nel 1992 dal percorso teorico-pratico che il Velemir Teatro (1983) ha realizzato nell’ambito dell’esperienza basagliana.



A evocare Misculin sarà lo sguardo ironico e poetico di tre donne che hanno determinato tre epoche distinte nella sua lunga carriera artistica dedicata alla ricerca tra Teatro e Follia, sintetizzata nella formula “Tecnica + Follia = Arte”. Tre donne e tre passaggi teatrali che raccontano questa storia e le storie di questo teatro, dando vita ad un affresco lucido, ironico, poetico e profondamente umano di volti, sentimenti, ricordi e sfide. Da quell’incontro, il “toro calvo” e queste donne non torneranno mai più ad essere gli stessi di prima. «Ecco, questo io volevo essere e questo sono – ha scritto Claudio Misculin – questo volevo fare e questo faccio: elaborare una linea estetica non fine a sé stessa». La prova tangibile del raggiungimento di quest’obiettivo è proprio nella sostanza umana, artistica, poetica dell’Accademia della Follia.



Lo spettacolo è stato videoregistrato al Politeama Rossetti, ed è interpretato da Francesca Varsori Barbazza, Roberto Marcucci, Marzia Ritossa, Gabriele Palmano, Dario Kuzma, Giuseppe Feminiano, Pavel Berdon, Franco Cedolin, Roberto Parisi, Jasmine Bastiani, Paolo Comar, Leonardo Zanella, Analia Casares, Marco Festuccia, Maria Iuliani. Le musiche sono a cura di Alice Gherzil (voce), Fabio Sfregola (chitarra), Denis Bais (basso), Mario Rui (cajon), mentre ai pennelli mostra tutto il suo talento Luca Bencich.“Tu che mi fai” si basa su testi collettivi a cura di Angela Pianca, la regia è di Francesca Varsori Barbazza mentre Sarah Taylor ha creato le coreografie.Lo spettacolo si potrà seguire a €2,99 accedendo alla piattaforma Vimeo dal sito del Teatro Stabile regionale () o direttamente al linka cui sarà necessario registrarsi. Il video resterà disponibile per una settimana.L’appuntamento successivo sarà il 18 dicembre con “Le Eccellenti” di Marcela Serli.