'Tutošomato' a Nova Gorica

Per la seconda volta che il festival comico trilingue “Komigo”, promosso dal Kulturni dom di Gorizia, ed il teatro sloveno SSG, insieme travalicano il confine. Sabato, 26 febbraio 2022 infatti, con inizio alle ore 20.00, si terrà presso il teatro SNG di Nova Gorica (Piazza Edvard Kardelj, 5 – Slovenia), per gli abbonati del teatro sloveno SSG e Komigo 2021, la commedia di Iztok Mlakar “Tutošomato”, per la regia di Vito Taufer, coprodotto dal Teatro nazionale Nova Gorica / SNG Nova Gorica e dal Teatro Capodistria.



In questa commedia tratta “molto liberamente” da Shakespeare il ricco nobile padovano Battista vuole accasare le sue due figlie: la maggiore e inquieta Caterina e la minore, tenera Bianca che in molti già corteggiano. Ma il padre si intestardisce a far sposare per prima la “selvatica” Caterina. Alla fine l’impresa impossibile riesce all’imprevedibile e passionale Petruccio che trasforma la bisbetica in una donna dolce e remissiva.



Per maggiori informazioni gli abbonati del Komigo e del teatro sloveno SSG si possono rivolgere presso la segreteria del Kulturni dom di Gorizia (tel. 0481.33288 info@kulturnidom.it). La regolare prevendita è invece in corso presso il teatro SNG di Nova Gorica - tel. +386 5 335 22 47; email: blagajna@sng-ng.si.

L’evento transfrontaliero è promosso dal teatro sloveno SSG di Trieste, dal Kulturni dom di Gorizia, dal Kulturni center L. Bratuz di Gorizia, dal teatro SNG di Nova Gorica, con il patrocinio dei Comuni di Nova Gorica e Gorizia.