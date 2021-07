'Ucci! Ucci! Pollicino e altre fiabe' con lo Stivalaccio

Tra orchi affamati, streghe e bambini astuti faremo un salto all’indietro quando le storie venivano raccontate davanti ad un caminetto: questo succederà lunedì 12 luglio, alle 21, nella Corte Marco d’Aviano di Gradisca d’Isonzo, con Stivalaccio Teatro che presenterà ‘Ucci! Ucci! Pollicino e altre fiabe’. Due bambini, Emilio e Susanna, vivono la paura in modo diverso. Entrambi hanno ascoltato il racconto della fiaba di Pollicino e, nel buio della loro stanza da letto, e si immaginano l’arrivo dell’orco. Emilio è terrorizzato mentre Susanna è eccitata e pronta ad affrontare il terribile mostro. L’importante è non dormire, per non farsi cogliere impreparati! Ma come fare? Per non addormentarsi provano di tutto ma con scarsi risultati. Poi l’idea! L’unica cosa che può tenerli svegli è la paura stessa! Cominciano così a raccontarsi le storie che più li terrorizzano, condite da streghe, fantasmi e genitori crudeli! La paura diventa così un gioco in cui i due bambini si troveranno a recitare e inventare, fino a dimenticarsi dell’Orco, o meglio, a saperlo affrontare con il sorriso. Un tuffo nelle fiabe della tradizione, da Collodi a Calvino passando dai ricordi dei nostri nonni. Fiabe tramandate di bocca in bocca, assaggiate e masticate bene bene, per restituirle in una forma nuova e originale cercando però di mantenerne il sapore antico.

La rassegna proseguirà lunedì 19 luglio, stesso posto stessa ora, con ‘Rodaridiamo – Quando la grammatica è un gioco’.

Ricordiamo che in caso di mal tempo gli spettacoli saranno ospitati alla Sala Bergamas.

Per partecipare alle rappresentazioni sarà necessaria la prenotazione inviando una mail a salabergamas@libero.it entro le ore 16 del lunedì della recita. Eventuali posti liberi saranno messi a disposizione del pubblico dalle ore 20.45.