'Un altro mare' per i Filarmonici Friulani

Dopo aver chiuso il 2019 con l’operetta, la stagione teatrale di Cividale del Friuli, promossa da Comune e Circuito ERT, aprirà il 2020 in musica. Venerdì 10 gennaio, alle 21, l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani sarà ospite fuori abbonamento del Teatro Adelaide Ristori con il concerto Un altro mare su musiche di Astor Piazzolla e Ney Rosauro. La direzione dell’ensemble è affidata ad Alessio Venier, sul palco si esibiranno anche Christian Sebastianutto al violino solista e Francesco Tirelli alla marimba.



Il programma del concerto presenta due fulgidi esempi dell’uso nella musica classica della grande tradizione musicale popolare sudamericana. Le celebri Cuatro estaciones porteñas dell’argentino Astor Piazzolla, per violino e orchestra d’archi, dialogano costantemente con le analoghe Quattro Stagioni di Vivaldi, mantenendo però la spiccata individualità del tango argentino. Il Concerto n. 1 per marimba e archi del compositore carioca Ney Rosauro stupisce per l’uso di uno strumento insolito come la marimba e per le atmosfere dei temi brasiliani utilizzati dal compositore, ora impregnati di malinconica saudade, ora trascinanti per la loro inesauribile verve ritmica.



L’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani nasce nel 2015 ed è l’unico esempio in Friuli Venezia Giulia di ensemble musicale gestito, coordinato e curato da under 30. L’orchestra coinvolge più di 70 musicisti di età compresa tra i 14 e i 30 anni, tutti strumentisti originari della Regione e studenti delle scuole musicali del Friuli Venezia Giulia, nonché delle più prestigiose accademie italiane ed estere., L’orchestra vanta già una fitta attività concertistica e si è esibita su importanti palcoscenici regionali e nazionali. I Filarmonici Friulani sono stati diretti, tra gli altri, dai Maestri Filippo Maria Bressan, Marco Fiorini, Walter Themel, Igor Vlainjc, e hanno collaborato con realtà musicali di rilievo come, tra le altre, il Coro del Friuli Venezia Giulia, il Coro Glemonensis, il Coro Vincenzo Ruffo di Cervignano. All’interno dei Filarmonici Friulani, si sono formati anche gruppi di musica da camera quali il quartetto dei solisti, il quintetto di fiati, il trio d’ance, il settimino e la formazione barocca. Direttore artistico e stabile è Alessio Venier, classe 1992.