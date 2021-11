'Un altro modo per dirlo', l'importanza del linguaggio di genere

Con qualche giorno in anticipo sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (voluta dall’Assemblea generale dell’Onu, nel 1999, e che si celebra il 25 novembre di ogni anno), l’Alleanza Cooperative Italiane (Aci) del Friuli Venezia Giulia organizza l’evento teatrale “Un altro modo per dirlo” dedicato al tema del contrasto alle molestie sul luogo di lavoro e dell’influenza del linguaggio nelle relazioni fra le persone. L’appuntamento – coordinato dalla regista Rita Maffei, direttrice artistica e vicepresidente del Css Teatro stabile di innovazione del Fvg – alternerà momenti interpretati da attrici, interventi dei/delle partecipanti al laboratorio di teatro partecipato e del pubblico, momenti musicali e video. Il palco sarà quello del Teatro Palamostre di Udine dove avrà luogo il laboratorio partecipato, sabato 20 novembre, a partire dalle ore 21.00.



Nei mesi scorsi,della parità di genere, coinvolgendo oltre mille persone all’ascolto della sociolinguista(“Il linguaggio che uso ha un effetto”); dell’ex pallavolista(“Leadership e gioco di squadra”); della dirigente cooperatrice(“La felicità sul luogo di lavoro si basa sulla fiducia. Il linguaggio è fiducia”) e del sociologo(“Femminilità come valore”).Questo evento conclude, ora, la prima parte del percorso che Aci Donne e Parità regionale (in collaborazione con quella lombarda) sta realizzando per lavorare sull’importanza del linguaggio nei luoghi di lavoro, con una particolare. Molto spesso, infatti, nel mondo del lavoro manca una vera riflessione sull’uso delle parole, e questo lascia spazio a stereotipi di genere e all’uso di linguaggi obsoleti che possono avere riflessi anche negativi sul clima che si sviluppa sul luogo di lavoro e, a volte, si riflette pure nei rapporti familiari. Parlare di benessere organizzativo non può prescindere da questi temi ed è in virtù di tale riflessione che l’Aci ha scelto di impegnarsi su queste tematiche avendo sempre la persona al centro del proprio agire utilizzando anche canali non consueti come, appunto, il teatro.“Un altro modo per dirlo” ha ottenuto il patrocinio della Commissione Pari opportunità donna del Fvg e della Consigliera di parità della Regione Lombardia. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria, inviando una mail a: biglietteria@cssudine.it, indicando il numero di partecipanti.