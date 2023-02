'Un cinema per amico' porta sul grande schermo 'Mamma Mia!'

Proseguono le proiezioni proposte da La Cappella Underground con l’Associazione de Banfield nella speciale rassegna, “Un cinema per amico”, appuntamenti in programma al Cinema Ariston - primo “Cinema Dementia Friendly” d’Italia - per riscoprire il piacere di andare al cinema condividendo le emozioni di una bella commedia musicale, in un’atmosfera morbida e rilassata adatta anche alle persone fragili e con demenza.

Una piccola rassegna con un grande proposito, quello di costruire una comunità più amica delle persone con demenza e delle loro famiglie. Il secondo appuntamento è in programma sabato 4 febbrio alle 10.30 con “Mamma Mia!” di Phyllida Lloyd, fortunato adattamento cinematografico dell'omonimo musical, basato sulle musiche del gruppo svedese Abba.

Quello che rende speciali questi appuntamenti al cinema Ariston è la scelta di adottare un’atmosfera “morbida” in sala, specificamente pensata per le persone più fragili. Piccoli accorgimenti come lasciare una luce soffusa in sala, tenere il volume e l’intensità dei suoni sotto controllo per evitare picchi e abbinare alla proiezione diversi intervalli. Fondamentale, inoltre, la presenza di un personale di sala già formato, in grado di prendersi cura delle necessità delle persone più fragili, con pazienza, gentilezza e competenza.

La rassegna proseguirà nelle mattinate di sabato 4 marzo e 1 aprile con “A qualcuno piace caldo” e “Cenerentola a Parigi”. Ingresso al prezzo speciale di 5euro.

Per info e biglietti