'Un dono di Natale. Daniela Barcellona e le giovani stelle' al Politeama Rossetti

Una serata evento che coniuga un’eccellente caratura musicale a un prezioso fine benefico: “Un dono di Natale. Daniela Barcellona e le giovani stelle” è stato presentato in conferenza stampa al Café Rossetti, il 5 novembre, dal Presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Francesco Granbassi, assieme a Lucia Crapesi del Rotary International e - per il Lions International - a Sergio Mina, che porterà i saluti a nome del Governatore del Distretto 108 Ta2, Eddi Frezza e Donatella Gustincich, Presidente Zona A della 1^ Circoscrizione del Distretto 108 Ta2.



Alla conferenza stampa ha presenziato la stessa Daniela Barcellona, il mezzosoprano acclamato nei più importanti teatri di tutto il mondo, che sarà stella e madrina di questa serata speciale, sia nella sua dimensione di spettacolo che in quella del fine ultimo che si pone, ossia di assicurare l’acquisto di un’apparecchiatura per il reparto di radiologia dell’Ospedale Infantile “Burlo Garofolo” di Trieste.



“Un dono di Natale. Daniela Barcellona e le giovani stelle” andrà in scena domenica 19 dicembre alle ore 18 alla Sala Assicurazioni Generali ed i biglietti sono fin d’ora in vendita.Nell’imminenza delle festività si accende così una luce ad indicare la via verso un futuro di speranza. È il momento in cui, davanti all'albero di Natale, ci si scambia un dono. Questo piccolo gesto può significare molte cose: un aiuto tangibile a chi combatte la malattia in prima linea, procurandogli uno strumento in grado di salvare una vita; un’opportunità per chi, ancora giovanissimo, si affaccia al mondo dell’arte e si impegna nell’inseguire un sogno; un momento di serenità da regalare a chi avrà il piacere di vivere tutto questo a teatro.Con “Lo Schiaccianoci” di Tchaikovsky a fare da filo conduttore, Daniela Barcellona e la FVG Orchestra diretta da Alessandro Vitiello, faranno scoprire gemme musicali, eseguite anche da giovani promesse del pianoforte, del canto, del violino e della danza.Saranno infatti in scena i solisti Alberto Olivo, Kimika Yamagiwa, Claudia Mavilia, Giada Visentin. Momenti coreografici vedranno protagonisti gli allievi delle scuole di danza Cenacolo Arabesque di Ronchi dei Legionari, Tersicore di Monfalcone, Danza Di.E.Ci. e A.S.D Ventaglio di Trieste ed ha assicurato la sua presenza Angelo Menolascina del corpo di ballo dell’Arena di Verona.Si apprezzerà il collage di esecuzioni canore, musicali e di danza su partiture di Tchaikovsky, Bizet, Rossini, Taralli, Puccini, Saint-Säens, Offenbach, brani che trascineranno il pubblico sulle spiagge di Algeri, in una taverna di Siviglia, a Parigi, durante la notte di Natale…A conclusione della serata il coro dei Piccoli Cantori della Città di Trieste si unirà a tutti nell’augurare alla città un Buon Natale.La serata – sostenuta anche da Fondazione Ernesto Illy, Samer & Co. Shipping spa, Bliz (Concessionarie Peugeot, DS e Citroën) ed Urban Real Estate – sarà presenta da Maddalena Lubini.Per biglietti - con prezzi da 20 a 50 euro - si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti, agli altri consueti punti vendita, o acquistare via internet sul sito www.ilrossetti.it. L'ingresso in sala sarà consentito solo ai titolari di certificazione "Green Pass”. Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.