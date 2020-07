'Un giorno di pioggia a New York' torna sul grande schermo

Woody Allen torna a Manhattan con Un giorno di pioggia a New York, una commedia romantica che racconta la storia di due fidanzatini del college, i cui piani per un weekend romantico nella Grande Mela vanno in fumo non appena mettono piede in città. Il film vi aspetta lunedì 20 luglio alle ore 21.30 sul grande schermo all’aperto del giardino Loris Fortuna di Piazza I Maggio.

Gatsby (Timothée Chalamet) viene da New York e non vede l'ora di mostrare alla fidanzata la sua città natale e lo charme vintage dei suoi luoghi di predilezione. Ashleigh (Elle Fanning) viene da Tucson, Arizona, e si occupa del giornale della modesta università dove si sono incontrati. Élite urbana e provinciale, Gatsby e Ashleigh sono complementari e innamorati. Ma non basta, soprattutto a New York in un giorno di pioggia che rovescia acqua e destini.

La biglietteria del cinema all’aperto apre alle ore 21.00. Speciali tariffe estate (ad esclusione dei film in prima visione e degli eventi): €6 biglietto intero senza Card “Io sono Visionario” / €5 biglietto ridotto o con Card (Under 26: € 4.50 biglietto senza Card / € 4.00 biglietto con Card); sono validi gli abbonamenti. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie oppure la pagina facebook.com/VisionarioUdine.