'Un ladro, due matrimoni e...un funerale' a teatro

Sabato 26 febbraio, alle 20.30, sul palco del teatro Kulturni dom, l’ultimo appuntamento della 31esima edizione del festival teatrale “Castello di Gorizia”, e cioè la commedia di Mauro Fontanini “Un ladro, due matrimoni e...un funerale”, a cura della compagnia “Terzo Teatro” di Gorizia.



Scritta durante il lockdown, ispirandosi liberamente a “Er cassamortaro”, uno dei cavalli di battaglia di Gigi Proietti, la commedia vede al centro della vicenda una famiglia napoletana, quella del commendator Nestore, marito di Clotilde e padre di Bianca, inconsolabile zitella ormai quarantenne. La donna, alla continua ricerca di marito, è stata sistematicamente lasciata dai suoi fidanzati appena venuti a conoscenza della professione del padre, titolare di una Premiata Ditta di Onoranze Funebri. Ma come diceva Dario Fo “non tutti i ladri vengono per nuocere” e così Enrico, uno scassinatore maldestro disoccupato, entrato di notte nella casa di campagna dell’impresario di pompe funebri, invece di essere denunciato alla polizia, si innamora proprio di Bianca. All’improvvisa morte del commendatore, il nipote Ippolito, un promettente giovane avvocato, viene costretto a subentrare alla direzione dell’ ”Impresa”, è così…anche lui sarà lasciato dalla fidanzata. Equivoci, malintesi, colpi di scena e tante gag esilaranti sono il menù di questa farsa che verrà servita al pubblico anche dagli altri simpatici e spassosi protagonisti, con il chiaro intento di far “morire” dalle risate lo spettatore.



Lo spettacolo è promosso dal Collettivo Terzo teatro di Gorizia, nell’ambito della 31° Festival teatrale “Castello di Gorizia” in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia, con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Camera di commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia, la Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia e il Comune di Gorizia.L’ingresso in sala sarà possibile con green pass rafforzato e mascherina ffp2.La prevendita dei biglietti è in corso presso la libreria LEG di Gorizia (Corso Verdi 67 – tel. 0481 33776) e su www.vivaticket.it.