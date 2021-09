'Un prete ruvido', omaggio a monsignor Lozer con I Papu

Un regalo a tutta la comunità da parte del mondo della cooperazione: in occasione dei suoi 70 anni dalla fondazione, Confcooperative Pordenone propone a ingresso gratuito lo spettacolo “Un prete ruvido” con I Papu nel parco del Castello di Torre a Pordenone venerdì 10 settembre alle 21.00 (in collaborazione con Fondosviluppo FVG). L'opera teatrale è dedicata a monsignor Giuseppe Lozer, parroco di Torre e figura carismatica del cooperativismo cattolico del Friuli occidentale. Un secolo fa fondò diverse cooperative per il sostegno non solo economico ma anche sociale dei suoi parrocchiani che lavoravano negli opifici pordenonesi.



“Un'eredità la sua – ha dichiarato il presidente di Confcooperative Pordenone Luigi Piccoli – che ancora oggi è viva e che insieme a tante altre esperienze nate tra fine Ottocento e inizio Novecento, come la prima latteria cooperativa di Maniago nel 1882, ha reso fertile il terreno culturale per la grande ripresa del cooperativismo del Secondo dopoguerra dopo il fascismo. Infatti il 15 settembre 1951 nacque la nostra realtà, chiamata L'Unione friulana delle Cooperative e mutue della Destra Tagliamento, ancora prima dell'istituzione della Provincia di Pordenone nel 1968. Una deroga ai regolamenti nazionali di Confcooperative, la quale prevedeva unioni territoriali solamente in corrispondenza dei territori provinciali, che fu resa possibile grazie alla grande tradizione cooperativistica del nostro territorio. Per questo celebrare con lo spettacolo Lozer, e con lui tutti i cooperatori storici, è stata la nostra scelta per iniziare le celebrazioni del nostro 70mo anniversario che culminerà nel convegno del prossimo novembre”.



Prima dello spettacolo interverranno proprio Luigi Piccoli, presidente di Confcooperative Pordenone, interverrà con don Giosuè Tosoni, parroco della Parrocchia dei SS. Ilario e Taziano di Torre di Pordenone. I due saranno intervistati da Lucia Roman per ricordare proprio la figura del prelato cooperatore.Il proprio posto gratuito, fino a esaurimento di quelli disponibili, si può prenotare inviando una mail con: 1. Nome e cognome, 2. Numero di posti da riservare, 3. Un numero di telefono all’indirizzo e.mail: lucia.ortoteatro@gmail.com. Segreteria Organizzativa Ortoteatro 348.3009028. In caso di pioggia l’evento si terrà all’Auditorium Aldo Moro Via Traversagna, 4 – Cordenons. Saranno rispettate le norme anti Covid-19 e per accedere sarà necessario il Green Pass.