'Una luce sempre accesa' per Carnevale

Spazio ai colori e ai travestimenti sabato 26 febbraio, alle 11, in Sala Luttazzi nell'ambito dell'iniziativa "Una luce sempre accesa" del Comune di Trieste con la rassegna "Fiabe Dolci" della Contrada.



Daniela Gattorno è la cantastorie in questo appuntamento e darà spazio a racconti allegri, colorati e divertenti, proprio come il Carnevale. Ad essere i protagonisti ancora una volta saranno anche i bambini, che potranno venire mascherati, coinvolti con giochi tra musica, stelle filanti, la magia della giocoleria e i coloratissimi lecca lecca offerti in dono. Biglietti in vendita direttamente sul luogo il giorno delle spettacolo.