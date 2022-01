'Vampyr' come non l'abbiamo mai sentito

Vampyr torna in sala come non lo abbiamo mai… sentito prima! Girato agli albori dell’epoca sonora, il capolavoro firmato da Carl Theodor Dreyer costruisce la sua tensione narrativa sulle note della colonna sonora composta da Wolfgang Zeller che avvolge i pochi momenti parlati del film. Una musica che mai abbiamo ascoltato come finalmente possiamo ora, grazie alla nuova incisione della partitura eseguita dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Timothy Brock, aggiunta al restauro delle immagini realizzato da Deutsche Kinemathek e Cineteca di Bologna.



Uno dei grandi film della storia del cinema, una delle avventure più enigmatiche e coinvolgenti che gli occhi degli spettatori abbiano mai incontrato. Realizzato da Dreyer nel 1932, all’indomani del capolavoro La passione di Giovanna d’Arco e dell’avvento del sonoro, liberamente ispirato ad alcuni racconti di Sheridan Le Fanu (tra cui Carmilla), Vampyr è un film horror, un film fantastico, un film di nebbie, di luminescenze, di poche parole, di terrificanti rumori. “E quando fu sul ponte, gli vennero incontro i fantasmi”: da qui parte la strana avventura del giovane David, che solo in un paese straniero (forse un sogno, forse il suo inconscio), immerso in un eterno crepuscolo, dovrà affrontare segnali malefici, ombre ambigue, misteriose morti, indecifrabili personaggi per trionfare sull’occulto, invisibile vampiro e poter tornare alla luce e all’amore. Dreyer girò Vampyr come un film muto, per poi procedere ad una postsincronizzazione al fine di produrre tre versioni diverse: francese, tedesca e inglese. Il restauro del film si è basato su tutte le copie d’epoca esistenti, al fine di restituire la migliore qualità e completezza possibile.



