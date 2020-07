'Vanja in città' al Parco Moretti

Appuntamento questa sera, a Udine, con Teatro Contatto 39 x 365 giorni.

Il progetto Vanja in città è ispirato al film di Louis Malle, “Vanya sulla 42a strada”.

Nel 1989 il regista teatrale André Gregory raduna un gruppo di attori per allestire lo “Zio Vanja“ di Cechov nella versione contemporanea adattata da David Mamet. Provarono per due anni al Victory Theatre di New York senza mai andare in scena. Nel 1994, il grande Louis Malle ha iniziato a filmare le prove dello spettacolo ambientandolo nel New Amsterdam, un vecchio teatro fatiscente sulla 42a Strada, destinato alla demolizione.



La compagnia del CSS ritorna a fare teatro, dopo i mesi di lontananza forzata dal palcoscenico, partendo da questa suggestione: aprire le prove di Vanja in città al pubblico, cercando i sentimenti e i dialoghi intimi di Cechov nei luoghi aperti di Udine, nelle piazze, nei parchi, in un parcheggio sotterraneo, per riportare il teatro ai cittadini. Ogni “prova”, da luglio a novembre, sarà un appuntamento sia per gli attori che per gli spettatori, che potranno assistere all’evolversi di tutta la vicenda dello “Zio Vanja” di Cechov, nel suo farsi, giocando fra realtà e finzione, fra ciò che è in scena e ciò che vi resta fuori, come nello splendido film di Malle, l’ultimo della sua carriera.

Appuntamento stasera 16 luglio ore 19 al Parco Moretti per poi proseguire 4 e 5 agosto in Piazza Primo Maggio e 18 e 19 settembre in Piazza XX Settembre.