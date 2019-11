'Vertigo - La donna che visse due volte' al cinema in versione originale

Capolavoro tra i capolavori hitchockiani degli anni Cinquanta, di tutti il più esistenziale, Vertigo – la donna che visse due volte ritorna a Cinemazero lunedì 25 novembre alle 20.45 e martedì 26 alle 18.45 in versione originale con sottotitoli italiani, restaurato dalla Cineteca di Bologna.

Ad anticipare l’appuntamento in sala, venerdì 22 novembre alle 19.00 in Mediateca di Cinemazero (Palazzo Badini, via Mazzini 2), l’approfondimento critico a ingresso gratuito a cura di Paolo D’Andrea, formatore di Cinemazero.

La storia de La donna che visse due volte è tratta da un racconto di Pierre Boileau e Thomas Narcejak, ma Hitchcock ne trae solo lo spunto per farne un film personale, psicanalitico e filosofico.

Sofferente di vertigini dopo un incidente in servizio, John "Scottie" Ferguson lascia la polizia e accetta di lavorare per un amico che gli chiede di sorvegliare la moglie Madeleine che in ricorrenti stati di incoscienza sembra posseduta dallo spirito di Carlotta Valdes, sua bisnonna morta suicida un secolo prima. Ferguson resta affascinato dall'infelice donna e quando è costretto a intervenire per salvarla da un tentativo di suicidio in mare tra i due ha inizio una storia d'amore. Ma una tragedia sconvolgerà le vite di entrambi.

Alla sua prima uscita nelle sale Vertigo non ha riscontrato l’apprezzamento del pubblico, tanto da essere considerato un vero e proprio flop. Rivalutato negli anni Sessanta, è stato classificato dall'American Film Institute come il miglior film del genere mystery, al nono posto nei migliori film di tutti i tempi.