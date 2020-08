'Volevo fare la Rockstar', riapre il set a Gorizia e Cormons

È arrivata finalmente la conferma: Volevo fare la rockstar, la fortunata serie trasmessa da Rai 2, torna in Friuli Venezia Giulia per le riprese della seconda stagione. In questi giorni la Fvg Film Commission sta accompagnando la Pepito Produzioni alla ricerca di nuove location.

Il Collio, Gorizia e Cormons saranno ancora una volta Caselonghe, l’immaginario borgo che fa da sfondo alle movimentate avventure di Olivia e delle Brulle. L’inizio delle riprese è previsto per ottobre. La regia è ovviamente ancora affidata al goriziano Matteo Oleotto, nel cast ritroveremo Valentina Bellè, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro, Riccardo Maria Manera, Emanuela Grimalda e le amatissime brulle Caterina Baccichetto e Viola Mestriner.

“Non è stato un anno facile per il cinema Fvg, come per tutti. Ora ripartiamo, nel rispetto di non facili protocolli ma con tanta voglia. E siamo certi che farlo con Matteo Oleotto e la seconda stagione di Volevo fare la rockstar ci riporterà l’entusiasmo di sempre e anche un po’ di allegria. Ringraziamo i Comuni di Gorizia e Cormons per aver assicurato alla serie la consueta convinta collaborazione” commenta soddisfatto il Presidente della Fvg Film Commission Federico Poillucci.