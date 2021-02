'Volevo Fare la Rockstar, plus per immagine e indotto'

“Nei giorni scorsi, sono terminate le riprese della seconda stagione di ‘Volevo Fare la Rockstar’. Una fiction, con l’ottima regia del goriziano Matteo Oleotto, che nella prima serie ha portato ottimi risultati di consenso e ascolto, legati inequivocabilmente all’indotto economico lasciato sul territorio”, commenta Fabrizio Oreti, assessore alla Cultura e allo Sviluppo Turistico di Gorizia.

“In un momento nel quale il Covid sta lasciando un’emorragia economica terribile, il prezioso indotto generato dalla produzione Rai sicuramente farà bene. Per questo il Sindaco Rodolfo Ziberna fin da subito ha disposto a tutti noi in Giunta massima collaborazione e supporto a favore delle varie iniziative legate alle riprese. La prima serie, così come hanno dimostrato i dati dell’audience, è andata benissimo e così si partirà già da un pubblico affezionato che non vede l’ora di scoprire le novità della famiglia Mazzuccato”.

“A tal riguardo, ci ha fatto particolarmente piacere la testimonianza d’amore espressa dall’attrice Valentina Bellè a favore di Gorizia che, in conferenza stampa, assieme a tutto il cast, ha evidenziato la bellezza e l’ottima qualità della vita della nostra città. In questa serie, a causa del Covid, la troupe ha avuto modo di vivere tutto il periodo delle riprese nel territorio e hanno scoperto il fascino di un luogo speciale come è il nostro”, continua Oreti.

“Così come per la prima serie, anche per questa seconda, i numeri dimostrano che il mondo della televisione ha una ricaduta positiva a favore dell’intero tessuto locale. Le riprese sono iniziate il 12 ottobre e terminate il 9 febbraio; a questo periodo, si aggiungono altri tre mesi per i sopralluoghi e la preparazione, per un totale di sette mesi complessivi. Più di 80 persone coinvolte come troupe di cui più di un terzo locali. La spesa diretta a favore del tessuto locale - con 91 giornate effettive di lavoro - supererà comodamente il milione e mezzo di euro di fatture in Fvg”.

“Complimenti e grazie a Matteo Oleotto e all’ottimo lavoro di Film Commission Fvg. In particolare, ci tengo a ringraziare il presidente, Federico Poillucci, che, assieme al vice Gianluca Novel, ha creato tutte le condizioni affinché il sistema legato alla realizzazione delle fiction funzionasse al meglio. In questo contesto i complimenti vanno rivolti naturalmente anche a Pepito Produzioni e a Rai Fiction”, conclude Oreti.