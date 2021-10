'West End Session' in esclusiva nazionale al Rossetti di Trieste

Va in scena lunedì 18 ottobre alle ore 20.30 alla Sala Assicurazioni Generali del politeama Rossetti un appuntamento di grande prestigio: “West End Session”. Ai due protagonisti, Daniel Koek e Kerry Ellis - star di prima grandezza nel mondo del musical - è affidata l’inaugurazione del cartellone “Musical & Eventi” del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia: un inizio di spessore, con un titolo presentato a Trieste in esclusiva per l’Italia.

L’idea di base di Daniel Koek per i suoi concerti del ciclo “West End Session”, che ha già proposto con successo in ambito internazionale, è di creare un’atmosfera piacevole, intima ed elegante in cui esibirsi assieme ad artisti - come lui - di altissimo livello.

Ecco la formula dell’evento che trasformerà il palcoscenico del Politeama in un angolo di West End. Al fianco di Daniel Koek si esibisce a Trieste Kerry Ellis. Bastano i loro nomi per intuire come il loro repertorio di assolo e duetti possa spaziare nel mondo del musical, toccando le più belle, vibranti arie mai scritte, regalando emozioni con performance di assoluto livello.

La carriera di Daniel Koek è come un viaggio: parte lontanissimo, in Australia, dove è nato ed ha iniziato la sua formazione artistica. Continua a studiare e a lavorare ad Amsterdam e poi vola verso il West End di Londra che presto diviene la sua casa: del 2013 la consacrazione da parte della stampa inglese. In quella stagione è stato infatti uno fra i più giovani attori ad aver interpretato il ruolo di Jean Valjean in “Les Miserables”, in maniera davvero mirabile. Poi è stato Tony nella produzione del 50° anniversario di “West Side Story” ed è molto lungo l’elenco dei primi ruoli da lui sostenuti, che si arricchirà presto del protagonista del “Phantom of the Opera” in Australia.

Fra tutti è bello citare il personaggio di Anatoly Sergievsky in “Chess”: lo ha interpretato anche a Trieste nel 2011, proprio al Politeama Rossetti, nel musical presentato nella sua edizione originale. Il potenziale della sua voce, dunque, per gli spettatori più affezionati non sarà una novità.

La carriera di Kerry Ellis necessiterebbe di parecchie pagine per essere ben documentata: intreccia successi nei più applauditi musical sia a Londra che a Broadway ad ottimi risultati nelle classifiche discografiche. Il suo primo cd importante è stato “Wicked in Rock” in collaborazione con il chitarrista dei Queen Brian May, suo amico di lunga data.

Da quest’esperienza nasce l’album da solista, “Anthems”, finito nelle top ten pop britanniche (con il brano “Defying Gravity”) e coronato da un tour che nel 2011 ha preso il via dalla Royal Albert Hall.

Se non bastasse, il numero dei ruoli in cui ha brillato è davvero esteso: in “Wicked” è stata Elphaba ottenendo a Londra il Whatsonstage Award, per lo stesso ruolo è stata premiata anche a Broadway. Ha interpretato Nancy in “Oliver!”, Eliza in “My Fair Lady”, Fantine in “Les Miserables”, Svetlana in “Chess”, Ellen in “Miss Saigon”, è stata la stella di molti eventi importanti nei quali si è esibita.

Le voci di Kerry Ellis e Daniel Koek si intrecceranno alle note del pianoforte di Oliver Lincoln, per accompagnarci attraverso il meglio del musical internazionale.

In alcuni brani gli artisti saranno accompagnati dai ragazzi del coro della “On Stage - school of performing arts” di Paola Camber.

Lo spettacolo va in scena alla sala Assicurazioni Generali alle ore 20.30. Per biglietti e prenotazioni e per acquistare nuovi abbonamenti si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti agli altri consueti punti vendita, o via internet sul sito www.ilrossetti.it. L'ingresso in sala sarà consentito solo ai titolari di certificazione "Green Pass”. Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.