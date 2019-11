'Western Stars', l'esordio alla regia del Boss a Cinemazero

Western Stars, film diretto da Bruce Springsteen e Thom Zimny e in programmazione a Cinemazero lunedì 02 e mercoledì 04 dicembre alle 21.15 e martedì 03 alle 19.00 in versione originale con sottotitoli italiani, è la trasposizione cinematografica dell'omonimo album del Boss.



Il documentario vede Springsteen debuttare alla regia in quella che è un'esibizione in piena regola, nella quale esegue i tredici brani dell'album insieme a un'intera orchestra nel fienile della sua dimora.



Western Stars è un’ode musicale all’Ovest americano – quello vecchio, quello nuovo e tutte le sfumature ipnotiche ed evocative che stanno nel mezzo.



Quello che viene mostrato non è solo il Bruce cantante, ma anche un viaggio nei suoi ricordi, grazie al materiale d'archivio, pubblicato e privato, e al racconto in prima persona dello stesso artista. Non solo musica quindi, ma anche l'amore, la famiglia, la solitudine, la perdita e il passaggio inesorabile del tempo, che sembra non aver scalfito il genio creativo di Springsteen.