1420, Aquileia fine di un mondo

Debutta ad Aquileia venerdì 11 settembre, alle 21, in piazza Capitolo “1420. Fine di un mondo”, spettacolo su testo del giornalista e cultore di storia friulana Flavio Vidoni.

L’appuntamento, prodotto dal Collettivo Terzo Teatro di Gorizia in collaborazione con la compagnia teatrale “Gianfranco Saletta”, si propone di ripercorrere, nel suo 600.mo anniversario, le vicende della perdita del potere temporale del Patriarcato di Aquileia, attraverso una doppia narrazione: da una parte, quella dello storico veneziano Marin Sanudo, obbligato a mettere per iscritto un resoconto sulla conquista del Friuli da parte della Serenissima da consegnare il prima possibile al Doge, ma contemporaneamente alle prese con delle dispute domestiche con la moglie Cecilia Priuli di Costantino; dall’altra parte, quella del personaggio storico di Tristano di Savorgnan, strenuamente impegnato a difendere la propria immagine pubblica dall’infamante accusa di essere, quale cavaliere udinese al soldo dei veneziani, il traditore della patria del Friuli, sostenuto nelle sue tesi dalla moglie Maddalena Colloredo.



I due dialoghi intrecciati, arricchiti dalle potenti musiche del “Tristano e Isotta” di Richard Wagner, riveleranno le varie posizioni dei contendenti nella disputa e le ragioni che hanno portato allo scontro e alla definitiva caduta del potere temporale dei Patriarchi di Aquileia.Lo spettacolo, proposto in un agile forma di teatro a leggio anche per rispettare le norme di distanziamento anti Covid, vedrà la partecipazione degli attori(pure autore della regia e dell’adattamento del testo),La produzione rientra nelorganizzato dale supportato da Regione Fvg, Camera di Commercio della Venezia Giulia, Fondazione Carigo, e Comune di Gorizia.alle 21, sempre in piazza Capitolo.