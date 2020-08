1920 verso il Soviet di Saciletto, serata di musica e parole

Mercoledì 2 settembre si terrà a Saciletto di Ruda una serata fra musica e parole per ricordare un anno, il 1920, ricco di eventi e contraddistinto anche per questa piccola comunità dalle lotte contadine che portarono l'anno seguente alla breve esperienza del Soviet di Saciletto.

L'appuntamento si terrà alle 20.30 sotto un secolare gelso in via Papa Giovanni XXIII. In caso di maltempo l'appuntamento si svolgerà nella sala consiliare del palazzo municipale di Ruda.



La ricerca storica delle testimonianze e dei fatti è stata eseguita da Adriana Miceu, che più volte si è occupata di settori di ricerca sui temi locali. Mentre l'accompagnamento musicale è affidato all'Associazione Musicale San Paolino d'Aquileia. La serata sarà arricchita dalle letture di testimonianze e documenti originali da parte di Barbara Simeon e Andrea Cicogna.



Secondo il Sindaco Franco Lenarduzzi: “È importante sottolineare i grandi fatti storici che riguardano le nostre comunità. Esperienze che hanno segnato un modo di essere e generato grandi occasioni di crescita. Ringrazio tutti coloro che hanno approfondito la ricerca storica e collaborato alla realizzazione di questo evento. Non ultimo il comitato del gemellaggio tra Ruda Castin e Duran, che da anni sostiene e anima gli scambi e le manifestazioni culturali che hanno avuto origine con l'emigrazione del popolo friulano in particolare della bassa, nelle terre francesi.



Spesso quei viaggi senza ritorno, dovuti a storie di miseria e contesa sociale, con grande fatica sono poi diventate occasioni di riscatto personale e di crescita per il paese di accoglienza".