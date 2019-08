Il noto gruppo di percussioni Banda Berimbau compie vent’anni e nell’occasione propone “20 anni con la Banda Berimbau” un viaggio attraverso la cultura e i ritmi del Brasile che partirà da Piazza Verdi di Trieste alle ore 21 di sabato 17 agosto, nell’ambito Trieste Estate, la rassegna di eventi e spettacoli di vario genere promossa e organizzata dal Comune di Trieste per animare le serate estive cittadine, giunta alla sua sedicesima edizione.



Lo spettacolo, a ingresso libero, con la direzione artistica di Davide Angiolini, inizierà con una parata in stile Bloco Afro di Salvador di Bahia da Piazza della Borsa e proseguirà con i generi più rappresentativi del panorama afro-brasiliano: maracatù, sambareggae, samba enredo, afoxè e funky. In occasione di questo speciale ventennale, saliranno sul palco di Piazza Verdi numerosi artisti che hanno collaborato con i Berimbau durante la loro carriera.



La Banda Berimbau, formatasi nel 1999, è composta da musicisti di varie regioni italiane e paesi stranieri, ha base a Trieste ed è il gruppo più importante in Italia nel genere delle percussioni brasiliane, con centinaia di esibizioni in situazioni di vario tipo in Europa, Sudamerica e Medio Oriente. Cinque le tipologie di esibizione che la Banda propone, variando il numero di componenti del gruppo: Banda Berimbau show - su palco amplificato, con cantante brasiliano, chitarra acustica e possibilita' di aggiungere chitarra elettrica, basso, sax oltre ai percussionisti. Repertorio vario con musica allegra e ritmata: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Jorge Ben, Olodum, Timbalada etc. oltre a canzoni proprie; Banda Berimbau canta l'Italia - cantante italiano, chitarra acustica e 6 percussioni, con arrangiamenti in chiave brasiliana ed in stile altamente percussivo di grandi classici della canzone italiana (Battisti, Celentano, Modugno, De Andrè, Dalla, Fossati e molti altri), oltre a rivisitazioni di canzoni popolari provenienti da regioni di tutta l'Italia, in un viaggio dal sapore brasiliano lungo tutto lo stivale dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia; Batucada - su strada/piazza/palco non amplificato, in acustico, street band itinerante o da fermi, nel puro stile delle scuole di samba di Rio, dei blocos afro di Salvador de Bahia e delle Naçao di Maracatù di Recife, suonando ritmi provenienti da differenti zone del Brasile e pezzi propri; Os batuqueiros - spettacolo con strumenti a più basso impatto sonoro (adatto anche per locali più piccoli): 4-5 percussionisti + chitarra e voce, repertorio che spazia dalla bossanova all’mpb (musica popular brasileira) per serate più soft, ma anche musica molto animata per serate danzanti; AquaBrasil - molto più di un semplice corso di aquagym: unione tra attività sportiva in acqua (ma replicabile anche a secco) e musica dal vivo, con un’interazione costante tra istruttore, musicisti e partecipanti.